السراج يعلن رغبته في الاستقالة نهاية أكتوبر القادم

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، عن رغبته في تسليم مهامه لسلطة تنفيذية قادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم.

وقال السراج، في كلمة مسجلة، “أعلن رغبتي الصادقة للجميع بتسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم”.

وأضاف، السراج أن الحكومة لم تكن تعمل منذ تأسيسها في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية، مشيرًا إلى أنها كانت تتعرض كل يوم إلى المكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا، كما أن هناك بعض الأطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر ما جعلها تواجه عقبات وعراقيل جمة في كثير من الأحيان أمام تأدية واجباتها على النحو الأمثل.

وقال، “هذا ليس تهربا من المسؤولية وانما إقرار للواقع”. وأضاف، “أثرنا الصمت لفترة طويلة بسبب وحيد وهو رغبتنا الصادقة في احتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية”.

وأكد أنه “منذ توقيع اتفاق الصخيرات سعينا بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة، والمناخ السياسي لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية، شاقة وفي غاية الصعوبة”.

وتابع، “اليوم نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونرحب بما تم الإعلان عنه من توصيات مبدئية وننظر إليها بعين أمل لأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق، أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى اتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة مناخ عقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة”.