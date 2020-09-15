مواطن في طبرق يتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفى

أخبار ليبيا24- خاص

تبرع المواطن الصافي الشريف خيرالله من مدينة طبرق بقطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع لبناء مستشفى عليها.

تقدم المواطن بالخريطة وكافة الإجراءات المتعلقة بالقطعة إلى عميد بلدية طبرق.

وأكد المواطن أن تبرعه بقطعة الأرض لأن قطاع الصحة في المدينة في حاجة لأراضي فضاء لبناء المستشفيات.

وأشاد خير الله بعمل الجيش الأبيض من أطباء وأطقم طبية وممرضين لمكافحة فيروس كورونا الذي انتشر بالمدينة وفاق عدد المصابين أكثر من 190 مصاب.

يشار إلى أن مواطن آخر كان قد تبرع في وقت سابق بمقر الحجر الصحي الواقع غرب مدينة طبرق.