منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعية ضد كورونا في طبرق

منظمة الصحة العالمية تطلق حملة توعية ضد كورونا في طبرق

أخبار ليبيا24 -خاص

عقد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي اليوم الثلاثاء اجتماعا مع اللجنة التي شكلتها بلدية طبرق برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق منصور أمداوي وعضوية مندوب عن قطاع الصحة والمجتمع المدني والهلال الأحمر والكشافة.

وقد افتتح اجتماع اليوم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وبحضور وكيل ديوان بلدية أمساعد.

وأكد العليقي، بأن الحملة التوعوية ستنطلق غداً بتوزيع المطويات والمنشورات لمكافحة فيروس كورونا.

وتستهدف الحملة التوعوية المدارس والمساجد والجامعة والمولات والقطاعات المزدحمة.

وأشار العليقي، إلى أن الحملة سوف تستهدف امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق الأحد القادم في 18 لجنة وسوف يتم التنسيق مع قسم الامتحانات ورؤساء اللجان.