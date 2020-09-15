منظمات حقوقية محلية تدين مقتل الشاب أنيس التليلي في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مقتل الشاب أنيس محمد التليلي في طرابلس برصاص مجموعة أمنية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت اللجنة، أنها رصدت مقتل أنيس التليلي بعد تعرضه للرماية بالرصاص الحي من قبل عناصر أمن تابعين لحكومة الوفاق الوطني، أمام منزله بمنطقة قرجي وسط العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم الثلاثاء، إنها تدين بشدة هذه الجريمة، وتحمل حكومة الوفاق المسؤولية القانونية الكاملة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في تكرار حوادث استعمال الرصاص الحي ضد المدنيين.

من جهة أخرى، أعربت منظمة رصد الجرائم الليبية عن إدانتها بشدة جريمة مقتل أنيس التليلي من قبل أفراد الأمن، محملة حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة.

وطالبت المنظمة في بيان لها أمس الإثنين، بفتح تحقيق عاجل في تكرار حوادث استعمال الرصاص الحي ضد المدنيين، على حد قولها.