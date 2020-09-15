مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (629) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه تم تسجيل عدد (629) إصابة بفيروس كورونا بينها (432) حالة جديدة، وعدد (197) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الامراض أنه استلم الإثنين عدد ( 3137 ) عينة بينها عدد ( 2508 ) عينة سالبة موزعة علي النحو التالي:

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1160) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (168) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (92) عينة

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة

5 – مختبر فرع المركز سبها عدد (89) عينة

6 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة

7 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة

8 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (13) عينة

9 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينات

10 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (17) عينة

11 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (27) عينة

12 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينات

13 – مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (34) عينة

14 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 199 حالة جديدة

– عدد 67 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 23 جديدة

سواني بني آدم :

عدد 7 مخالطة

3- الجفارة :-

عدد 2 جديدة

4- باطن الجبل :-

عدد 5 جديدة

5- زلطن :-

عدد 2 جديدة

6- درج :-

عدد 1 جديدة

عدد 9 مخالطة

7 – صرمان :-

عدد 4 جديدة

عدد 12 مخالطة

8 – المنشية الجميل :-

عدد 2 جديدة.

9 – جنزور:-

عدد 43 جديدة

عدد 23 مخالطة

10 – النواحي الأربعة:-

عدد 1 جديدة

11- رقدالين :-

عدد 2 جديدة.

عدد 2 مخالطة

12 – العواتة :-

عدد 6 جديدة

13 – ترهونة :-

– عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

14- : الماية

عدد 1 جديدة

15 – يفرن :-

عدد 4 جديدة

16 – زوارة

عدد 30 جديدة

17- زليتن :-

عدد 30 مخالطة

عدد 14 جديدة

18- مصراتة

عدد 12 مخالطة

19- الخمس

عدد 1 مخالطة

عدد 27 جديدة

20- صبراتة

عدد 4 جديدة

21- الزاوية المركز

عدد 9 مخالطة

عدد 5 جديدة

22- اجدابيا

عدد 10 جديدة

عدد 4 مخالطة

23- الكفرة

عدد 2 مخالطة

عدد 8 جديدة

24- الزنتان

عدد 5 مخالطة

25- الأصابعة

عدد 1 جديدة

26- جادو

عدد 2 جديدة

27- تازربو

عدد 7 جديدة

عدد 6 مخالطة

28- سرت

عدد 3 جديدة

29- الواحات

عدد 9 مخالطة

30- طبرق

عدد 4 جديدة

31- سبها

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

32- الشاطئ

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

33- بنت بية

عدد 12 جديدة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل ( 490 ) حالة شفاء موزعة حسب المدن:

1- عدد 418 في طرابلس

2 – عدد 1 في الزاوية المركز

3- عدد 2 في اجدابيا

4- عدد 7 في مصراتة

5- عدد 3 في الخمس

6- عدد 2 في مزدة

7- عدد 6 في سبها

8 – عدد 4 في الزنتان

9 – عدد 15 في فسانو

10 – عدد 15 في الواحات

11 – عدد 17 في الكفرة

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 15 ) حالة الوفاة:

1 – عدد 1 في طرابلس

2 – عدد 1 في مصراتة

3- عدد 1 في الشاطئ

4- عدد 2 في باطن الجبل

5- عدد 1 في صبراتة

6 – عدد 1 في اجدابيا

7 – عدد 1 في الخمس

8 – عدد 3 في سرت

9 – عدد 1 في الكفرة

10 – عدد 2 في زليتن

11 – عدد في العجيلات

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 24,144 حالة، والحالات النشطة بلغت 10.509 حالة، والمتعافين 13,252 حالة، والوفيات 383 حالة.