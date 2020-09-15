مقتل ثلاثة من الجيش أثناء مواجهة مسلحة مع خلية إرهابية في سبها

مقتل ثلاثة من الجيش أثناء مواجهة مسلحة مع خلية إرهابية في سبها

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة عمليات سبها المشتركة اليوم الثلاثاء مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الوطني والقوات المساندة خلال العملية النوعية ضد خلية إرهابية في سبها.

وقالت الغرفة، على فيسبوك، “انتهاء ملحمة ومعركة مواجهة الدواعش التي استمرت أكثر من 9 ساعات متتالية باستشهاد 3 أفراد من الجيش والقوات المساندة له والقضاء على جميع الدواعش التكفريين”.

وأكدت الغرفة، أن الحصيلة النهائية للقتلى الإرهابيين بلغت 11 قتيلًا من جنسيات أجنبية مختلفة، مشيرة إلى أنه تم أسر امرأة وطفلين كانا مع الخلية الإرهابية.