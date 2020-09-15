ثروة الأرجنتيني “ميسي” تتجاوز المليار
أخبار ليبيا24
دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وفق مجلة فوربس الأمريكية.
وسيكون الدولي الأرجنتيني لاعب كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار، بما في ذلك 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021، و34 مليونا من صفقات الرعاية وعقود أخرى.
وأصبح ميسي البالغ من العمر 33 عاماً والذي كان يرغب في الرحيل عن النادي الكاتالوني في أغسطس الماضي قبل العودة عن قراره، رابع رياضي يحصل الى هذا الرقم الخيالي في العائدات بعد الأمريكي تايغر وودز أسطورة الغولف ومواطن الأخير الملاكم فلويد مايويذر جونيور والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم وغريم ميسي الأزلي.
كما يتواجد في هذا النادي المغلق لأصحاب المليارات أسطورة كرة السلة الأمريكية وشيكاغو بولز مايكل جوردان، إلا أنه تمكن من جمع هذا المبلغ بعد اعتزاله اللعبة بفضل عقده الخيالي مع شركة نايكي للملابس الرياضية واستثماره في نادي تشارلوت هورنتس، علما أنه حقق خلال مسيرة دامت 15 عاما في الملاعب عائدات بقيمة 550 مليون دولار.