ثروة الأرجنتيني “ميسي” تتجاوز المليار

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دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني النادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وفق مجلة فوربس الأمريكية.

وسيكون الدولي الأرجنتيني لاعب كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار، بما في ذلك 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021، و34 مليونا من صفقات الرعاية وعقود أخرى.

وأصبح ميسي البالغ من العمر 33 عاماً والذي كان يرغب في الرحيل عن النادي الكاتالوني في أغسطس الماضي قبل العودة عن قراره، رابع رياضي يحصل الى هذا الرقم الخيالي في العائدات بعد الأمريكي تايغر وودز أسطورة الغولف ومواطن الأخير الملاكم فلويد مايويذر جونيور والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم وغريم ميسي الأزلي.