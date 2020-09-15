بوريل ينتقد التصرفات التركية في شرق المتوسط

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انتقد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة.

ودعا بوريل، أمام البرلمان الأوروبي، أنقرة إلى التراجع في النزاع الدائر بشرق البحر المتوسط وإلى احترام حقوق الإنسان.

وقال بوريل، “إن هذه العلاقات تمر بلحظة فارقة في التاريخ، وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتماداً على ما سيحدث في الأيام المقبلة”.

وأكد بوريل، أن سلوك تركيا في المتوسط يثير المخاوف، مشدداً على ضرورة أن توقف تركيا “التصرفات الأحادية” في شرق البحر المتوسط.