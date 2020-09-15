الملعب التونسي يعلن انتهاء إعارة علي معتوق

أخبار ليبيا24

أعلن نادي الملعب التونسي انتهاء إعارة اللاعب الليبي علي معتوق عقب انتهاء مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم .

وقدم النادي التونسي الشكر لمعتوق على كل ما قدمه للفريق خلال فترة انتدابه

وكانت إدارة نادي الملعب التونسي قد تعاقدت مع الظهير علي معتوق في سبتمبر من العام الماضي من الأهلي طرابلس بعقد إعارة لمدة سنة مع أحقية الشراء لكنه لم يرغب في تفعيل هذا البند.

يذكر أن الملعب التونسي كان قد أنهى أمس منافسات الدوري بالفوز على حمام الأنف بثنائية نظيفة جعلته ينهي الموسم في المركز السادس بـ 36 نقطة.