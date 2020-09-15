المصرف المركزي يكشف عن قيم نفقاته خلال الفترة الماضية من العام الجاري

المصرف المركزي يكشف عن قيم نفقاته خلال الفترة الماضية من العام الجاري

أخبار ليبيا24

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي نفقات النفقات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأكد المصرف، أن نفقات ليبيا على الباب الأول “المرتبات” المقدرة بلغت 14.533 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 14.446 مليار بفائض 87 مليون دينار، كما وبلغت النفقات المقدرة في الباب الثاني “التسييرية” 2.667 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.141 مليون بفائض 526 مليون دينار.

وبينت بيانات المصرف، أن النفقات المقدرة على الباب الثالث “التنمية” بلغت 1.400 مليار، بينما بلغت النفقات الفعلية 610 مليون بفائض 790 مليون.

وأوضحت، أن النفقات المقدرة على الباب الرابع “الدعم” بلغت 3.733مليار دينار، في حين بلغت النفقات الفعلية 3.917 مليار بعجز 184 مليون دينار، وقدرت نفقات الباب الخامس “الطوارئ” بـ 3.333 مليار دينار بينما بلغت النفقات الفعلية 2.325 مليار بفائض 1.008 مليار دينار.

وأفاد المصرف المركزي، أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 25.666 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي النفقات الفعلية 23.439 مليار دينار بفائض 2.227 مليار دينار.

وبين المصرف، أن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 4 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الفعلية 2.340 مليار دينار بعجز 1.660 مليار بينما بلغت إيرادات الضرائب المقدرة 867 مليون دينار.

وذكر أن الإيرادات الفعلية بلغت 393 مليون دينار بعجز 474 مليون وقدرت إيرادات الجمارك بـ267 مليون دينار فيما بلغت ايرادات الفعلية 88 مليون بعجز 179 مليون دينار.

وأفاد، أن الإيرادات المقدرة للاتصالات بلغت 267 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 82 مليون بعجز 185 مليون وبلغت الإيرادات المقدرة من المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 200 مليون دينار.

وأوضح، أن الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات بالسوق المحلي 267 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 100 مليون بعجز 167 مليون، كما بلغت الإيرادات المقدرة لرسوم الخدمات وإيرادات أخرى 486 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 300 مليون بعجز 186 مليون.

وبيّن المصرف، أن الإيرادات المقدرة لتمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد بلغت 110 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 124 مليون بفائض 14 مليون وبلغت الإيرادات المقدرة لإجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 6.464 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 3.627 مليار بعجز 2.837 مليار دينار وبلغت الإيرادات المقدرة والفعلية من قرض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية 17.804 مليار دينار.

وأوضح، أن الإيرادات المقدرة والفعلية من تمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 1.400 مليار دينار.