المحجوب يعلن انتهاء عملية نوعية ناجحة للجيش ضد إرهابيين بسبها

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أعلن اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، انتهاء العملية للجيش بمنطقة سبها العسكرية وبالغرفة الأمنية المشتركة، ضد خلية إرهابية في حي عبدالكافي في سبها.

وقال المحجوب، على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، ” انتهت منذ قليل عملية نوعية لقواتنا المسلحة بمنطقة سبها العسكرية وبالغرفة الأمنية المشتركة بعد متابعة دقيقة وتحري لموقع سكني بحي عبد الكافي يرتاده بعض الأفراد الذين يدّعون أنهم عائلة قادمة من خارج المدينة وتبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة”.

وأضاف، “تم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة وأربكت هؤلاء الدواعش الذين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة، ولكن قدرة وكفاءة الوحدة العسكرية 116 كانت في الموعد”.

وقال المحجوب، إن آمر المنطقة العسكرية سبها أكد أن العملية تمت بنجاح وتقدم بالشكر إلى أهالي الحي الذين ساندوا القوات المسلحة أثناء العملية.

وأفاد، أنه نتج عن عملية المداهمة والقبض جرح بعض الأفراد، مشيرًا إلى أن آمر المنطقة العسكرية سبها، أكد أن القوات المسلحة ماضية قدما لتأمين المنطقة والقضاء على المجموعات الإرهابية الهاربة من مواجهة قواتنا في مختلف المناطق التي تم فيها قتالهم، كما أكد القضاء على عصابات الجريمة المنظمة حتى يستتب الأمن في كامل ربوع المنطقة.

بدورها أكدت الكتيبة 116 مشاة على أن الإرهابيين الذين تم سحب جثثهم بعضهم يحمل جوازات سفر سعودية، إضافة إلى جنسيات أخرى.