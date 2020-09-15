الكفرة تسجل 9 إصابات ووفاة واحدة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا الكُفرة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل ( 9 ) حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلدية إضافة إلى تسجيل ( 7 ) حالات شفاء.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة أنه استلم عدد 9 عينات ظهرت نتائجها موجبة، مشيرًا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 حالات وفاة
يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلدية الكفرة بلغت 146 حالة إصابة منذ بدايه انتشار الفيروس شفي منها 41 حالة.