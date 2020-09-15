الجيش يقضي على إرهابيين في سبها

الجيش يقضي على إرهابيين في سبها

أخبار ليبيا24

استطاع الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الثلاثاء، من القضاء على خلية إرهابية لتنظيم داعش داخل أحد أحياء مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وأعلن الجيش، أنه الوحدات المداهمة للخليلة تمكنت من قتل أربعة عناصر من الخلية الإرهابية بينهم اثنين يحملون جوازات سفر سعودية وآخر يحمل بطاقة تعريف أسترالية.

وبحسب المعلومات المعلومات؛ فإن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين.

وأظهرت صور جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي مقتل 3 من عناصر الخلية الإرهابية بينهم اثنين يحملان جوازات سفر سعودية.

وفيما تأكد مقتل أربعة إرهابيين قالت مصادر عسكرية، أن عملية المداهمة انتهت بقتل 11 إرهابيًا.

وبيّنت شعبة الإعلام الحربي، أن وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حي عبد الكافي، ونجحت في اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها.

وذكرت الشعبة، أن وحدات الجيش تقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التي فرت باتجاه مكب حي عبدالكافي.