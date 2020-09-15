الجيش الليبي يداهم وكرًا للإرهابيين في سبها

أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر منطقة سبها العسكرية عميد عبدالقادر النعاس الإثنين في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن قوات الجيش داهمت وكرا لجماعة إرهابية كانت تتمركز في أحد المنازل في حي عبدالكافي شمالي مدينة سبها.

وأوضح النعاس أن كتائب الجيش حاصرت الموقع وداهمته بعد فترة من المراقبة والمتابعة، مبينا أن المجموعة الإرهابية كانت بعدد كبير مما أدى لوقوع اشتباك وتبادل لإطلاق نار مع الإرهابيين.

وأشار آمر منطقة سبها العسكرية إلى وقوع جريحين من القوات المسلحة وجرحى من الإرهابيين لم يتسنى حتى الآن معرفة عددهم.

وأكد النعاس أن الاشتباك لايزال مستمرا وأن قوات الجيش أحكمت الخناق على وكر الإرهابيين وستتم عملية القضاء عليهم وإنهاء خطرهم عن المدنيين من سكان الحي خلال الساعات القليلة المقبلة