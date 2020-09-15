التحريات العامة ببنغازي تضبط تشكيلًا عصابيًا بحوزته أسلحة
أخبار ليبيا24
ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغـازي تشكيل عصابي خطير يضم نحو 10 أشخاص متهمين في عدد كبير من قضايا القتل والسلب والاعتداء.
وأفاد قسم التحريات العامة بالمديرية، أن هذا التشكيل الذي تم ضبطه بالتعاون مع أحد وحدات القوات الخاصة يضم بين أعضائه شخص مصري الجنسية وآخرًا فلسطينيًا.
وأوضح، أن المصري متهم بقتل شخصين ليبيين اعترف على قتلهما بسلاح ناري، فيما يتهم الفلسطيني الذي يعمل قيماً لأحد المساجد بتعاطي المخدرات وبيع الأسلحة وحيازتها، إضافة إلى أعمال منافية للآداب العامة.
وضبط قسم التحريات العامة بحوزة التشكيل العصابي ترسانة أسلحة تضم عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وقواذف الصواريخ، ومدافع الهاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الحية والقنابل اليدوية ومؤقتات التفجير للقنابل.
وأوضح، أنه ضبط لدى التشكيل العصابي عدد من السيارات المسلوبة والمسروقة من المواطنين وتم تسجيل قضاياها ضد مجهول.
وأعلن قسم التحريات العامة أن الاستدلال مع التشكيل العصابي لازال مستمرًا لضبط وكشف عدد من القضايا الأخرى التي اعترف عليها التشكيل العصابي، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.