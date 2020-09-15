التحريات العامة ببنغازي تضبط تشكيلًا عصابيًا بحوزته أسلحة

أخبار ليبيا24

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغـازي تشكيل عصابي خطير يضم نحو 10 أشخاص متهمين في عدد كبير من قضايا القتل والسلب والاعتداء.

وأفاد قسم التحريات العامة بالمديرية، أن هذا التشكيل الذي تم ضبطه بالتعاون مع أحد وحدات القوات الخاصة يضم بين أعضائه شخص مصري الجنسية وآخرًا فلسطينيًا.

وأوضح، أن المصري متهم بقتل شخصين ليبيين اعترف على قتلهما بسلاح ناري، فيما يتهم الفلسطيني الذي يعمل قيماً لأحد المساجد بتعاطي المخدرات وبيع الأسلحة وحيازتها، إضافة إلى أعمال منافية للآداب العامة.

وضبط قسم التحريات العامة بحوزة التشكيل العصابي ترسانة أسلحة تضم عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وقواذف الصواريخ، ومدافع الهاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الحية والقنابل اليدوية ومؤقتات التفجير للقنابل.

وأوضح، أنه ضبط لدى التشكيل العصابي عدد من السيارات المسلوبة والمسروقة من المواطنين وتم تسجيل قضاياها ضد مجهول.

وأعلن قسم التحريات العامة أن الاستدلال مع التشكيل العصابي لازال مستمرًا لضبط وكشف عدد من القضايا الأخرى التي اعترف عليها التشكيل العصابي، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.