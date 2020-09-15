الأهلي طرابلس يخطف نجم النصر

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قال اللاعب عبد الله بلعم إنه يطمح لتحقيق البطولات رفقة فريقه الجديد الأهلي طرابلس.

وتابع اللاعب في تصريح للمركز الإعلامي لنادي الأهلي طرابلس تشرفت بانتقالي لنادي الأهلي لموسمين متمنياً أن يقدم الإضافة للفريق

وعن انتقاله للفريق أشار إلى أنه جاء بعد مفاوضات مباشرة مع رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون.

وختم بتقديم التهنئة لنادي الأهلي طرابلس وجماهيره بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 70.

ويعد بلعم اللاعب السابق لفريق النصر واحد من أبرز لاعبي الارتكاز في الكرة الليبية ونجح في التتويج مع النصر بلقب الدوري الليبي في نسخته الأخيرة.