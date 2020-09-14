وليامز تثمن دعم إيطاليا للجهود الأممية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين في العاصمة الإيطالية روما، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التطورات الأخيرة في ليبيا.

وعبرت وليامز، عن امتنانها لدعم إيطاليا المستمر لجهود الأمم المتحدة وخاصة في ضوء الزخم الذي أوجدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي على وجه السرعة، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت عن انطلاق بدء الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، وذلك بعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.

وقالت البعثة في بيانها الخميس الماضي: “بناءً على مشاورات سويسرا وغيرها بما فيها تلك الجارية في الوقت الراهن في المغرب، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة”.