كروتوني يمنح نجمه الليبي قميص رقم 10

أخبار ليبيا24

منح نادي كروتوني الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز القميص رقم 10 لنجمه الليبي أحمد بن علي.

وكشف نادي كروتوني اليوم الإثنين عن أرقام قمصان لاعبيه التي سيرتدونها للموسم الجديد في الدوري الإيطالي الممتاز.

وكانت إدارة كروتوني قد جددت التعاقد مع بن علي لثلاثة مواسم عقب الأداء الممتاز للاعب.

وفضل بن علي البقاء في كروتوني رغم العروض العديدة التي تلقاها في الدوري الإيطالي وخارجه.

وساهم أحمد بن علي في صعود فريق كروتوني للسيريا a حيث سجل الموسم الماضي 7 أهداف وساهم في تسجيل عدد آخر بتمريراته الحاسمة.