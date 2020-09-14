رجوع محطة السرير الغربي الكهربائية للعمل بعد وصول الوقود

أخبار ليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، رجوع محطة السرير الغربي للعمل من جديد بعد خروجها بسبب نفاد الوقود الخفيف (الديزل) وذلك بدخول الوحدة الثالثة فيها على الشبكة.

وقالت الهيئة، إن التحسن الجزئي في امدادات الوقود سيسهم في تقليص العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في امدادات الوقود الخفيف من قبل شركة البريقة لتسويق النفط 1000 ميغاوات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم الكبير يسجل للمرة الأولى بالشبكة الكهربائية الشرقية بعد استقرار دام لسنوات.

وقال إن العجز، نتج عنه ساعات طرح أحمال طويلة على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء.

وأضاف خليفة، أن مع وصول ناقلة نفط على متنها كمية من الوقود الخفيف (الديزل) لميناء بنغازي الجمعة الماضية تم تزويد الكهرباء من قبل شركة البريقة بجزء بسيط من الكميات المتفق عليها.

وقال خليفة، إن بعد وصول امدادات الوقود الخفيف الديزل لمحطة كهرباء شمال بنغازي وبجهود مضنية من قبل مهندسين وفنيين المحطة تم الدخول بالوحدة السادسة والوحدة الثالثة بالمحطة على الشبكة الكهربائية الشرقية من جديد.

وأفاد، أن امدادات الوقود وصلت لمحطة السرير الغربي أمس الأحد وجاري العمل على تجهيز الوحدات والدخول بهن على الشبكة من جديد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مرهون بتحسن امدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف الديزل.