حفتر يبحث مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا المستجدات المحلية والدولية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي اليوم الإثنين، رئيس وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وبحث حفتر مع رئيس اللجنة المصرية اللواء أيمن بديع، العديد من الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الليبية على الساحتين المحلية والدولية، بحسب ما نشر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قد استقبل بمكتبه في مدينة القبة اليوم الإثنين أيضا، رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا والوفد المرافق له، وبحث معه الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة والإسراع في الوصول إلى حل سياسي، ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا أيمن بديع إلى القبة وبنغازي بعد أيام من زيارة عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، إلى العاصمة القاهرة.