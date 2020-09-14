الوطني للأمراض يعلن أعلى معدل شفاء من فيروس كورونا

الوطني للأمراض يعلن أعلى معدل شفاء من فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين عن أعلى حصيلة شفاء منذ تفشي فيروس كورونا بتسجيله 579 متعافيا.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه سجل عدد 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المدن الليبية