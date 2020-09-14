الوطني للأمراض يعلن أعلى معدل شفاء من فيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين عن أعلى حصيلة شفاء منذ تفشي فيروس كورونا بتسجيله 579 متعافيا.
ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه سجل عدد 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المدن الليبية
وكشف مركز مكافحة الأمراض عن تسجيل 6 حالات وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وعن الرقم إلاجمالي للإصابات أكد المركز الوطني أن العدد التراكمي بلغ 23,515 حالة منها 10,385 حالة نشطة وتعافى 12,762 حالة وبلغ عدد الوفيات 368 وفاة.