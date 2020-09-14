الوطنية للنفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 9 مليار دولار
أخبار ليبيا24
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن خسائر إقفالات المنشآت النفطية ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، وصلت الى 9 مليارات و800 مليون دولار.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن الخسائر المشار إليها ، سجلت بعد إقفال لفترة 241 يومًا، بدأت منذ 18 من شهر يناير الماضي.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بإخلاء المنشآت التابعة لها من المظاهر العسكرية للحفاظ على الموظفين وسلامة البنية التحتية للمنشآت النفطية.
وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت يوم أمس الأحد في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أشارت فيها إلى أن القائدالعام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تعهد بإنهاء إغلاق المنشآت النفطية المستمر منذ شهور.
وأكدت السفارة أن الجيش الوطني الليبي نقل الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر الجاري.