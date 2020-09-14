الوطنية للنفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 9 مليار دولار

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كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن خسائر إقفالات المنشآت النفطية ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، وصلت الى 9 مليارات و800 مليون دولار.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن الخسائر المشار إليها ، سجلت بعد إقفال لفترة 241 يومًا، بدأت منذ 18 من شهر يناير الماضي.