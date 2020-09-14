اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي تجري زيارة لليبيا

أخبار ليبيا24

أجرت اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اليوم الإثنين زيارة إلى ليبيا حيث التقت في القبة مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كما التقت في بنغازي بالقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وفي القبة بحث عقيلة صالح رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع، والوفد المرافق له، الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك.

وفي بنغازي، استقبل حفتر، اللجنة في مقر القيادة العامة ببنغازي، حيث تناول اللقاء بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين ليبيا ومصر، إضافة إلى المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة، في وقت أكد فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية تجميد الوضع الميداني في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي.

كما أكد شكري، على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلاً عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأرميني في القاهرة، إن بلاده تثمّن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا، متمسكة بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن هناك تدخلات خارجية تسعى لخدمة سياسات توسعية من بعض الأطراف، وهي لا تخدم جهود حل الأزمة.

وحذّر شكري، من الاعتماد على تلك الأطراف لأنها تعمل على تزكية الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي.