القماطي: الشعب يريد دستور وانتخابات ولا مراحل انتقالية جديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سخر رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، من البيان الختامي للمشاورات التي تمت بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري في مدينة بوزنيقة المغربية الأسبوع الماضي.

القماطي قال متعجبًا في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، أعضاء مجلس الدولة دخلوا عامهم التاسع “انتخبوا في 7-2012م” وأعضاء مجلس النواب دخلوا عامهم السابع “انتخبوا في 7-2014م” ولازال الجميع يريدون مرحلة انتقالية رابعة لسنوات أخرى!”.

وأضاف “الشعب يريد الدستور أو انتخابات برلمانية جديدة توحد ليبيا في اسرع وقت”.

وكانت المملكة المغربية، قد استضافت الأحد الموافق للسادس من سبتمبر الجاري، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري” بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وأكد البيان الختامي للقاء المغرب، الذي صدر بعد خمسة أيام من المشاورات، أن المتحاورين توصلوا إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا، كما اتفق الطرفان على استئناف اللقاء في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين، والتي تضمن تفعيل هذا الاتفاق.

ودعا البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب لتوفير الظروف المناسبة وخلق الظروف الملائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وأشار البيان، إلى إدراك المتحاورين لما وصلت إليه البلاد، على مختلف المستويات والصُعد، من حالة خطيرة باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات الجهوية والمناطقية والأيدولوجية.