الجراري: هناك اجتماعات مع الجانب المصري بشأن السامح لليبيين الدخول بسياراتهم

الجراري: هناك اجتماعات مع الجانب المصري بشأن السامح لليبيين الدخول بسياراتهم

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري اليوم الإثنين لدينا اجتماعات مع الجانب المصري بشأن السماح بدخول المواطنين الليبيين بسياراتهم الشهر المقبل.

وأضاف الجراري في تصريح خاص لـ”اخبار ليبيا24″ كنا قد اتفقنا مع الجانب المصري لدخول السيارات الليبية إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري في مارس الماضي ولكن بسبب كورونا تأجل ذلك.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن النادي الليبي للسيارات والسياحة دفع جزء مما عليه من ديون سابقة إلى النادي المصري للسيارات بلغت 104 ألف دولار في فبراير الماضي.

وذكر الجراري أنه سيتم عقد اجتماع في مدينة طبرق برعاية الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة مابين النادي الليبي للسيارات ومديرية جمارك البطنان.

وأفاد أه سيتم الانتقال إلى الجانب المصري لتوقيع الاتفاقية والتي ستسمح بدخول السيارات الليبية بالكتيب الليبي الصادر عن طريق النادي الليبي ودفع الرسوم التي تقدر ب 400 دينار شاملة للكتيب والرخصة بداية الشهر المقبل.