البكوش: ويليامز أغرقت الليبيين في مكائد وفاقدة للمصداقية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صلاح البكوش، الدور الذي لعبته مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قبيل مغادرتها المنصب بعد اقتراب تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، كرئيس للبعثة الأممية.

البكوش أكد، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، على ضرورة أن تنهي ويليامز ولايتها سريعا في “مذكرة نهاية الخدمة” تجنبا لإغراق الليبيين في “مكائد فاقدة للمصداقية” بدعم من المسؤولون عن الكابوس والأزمات التي تعيشها ليبيا منذ سنوات .

ASRSG Williams’s honesty and no-nonsense approach has been a much-welcomed change. She should end her term on that note and avoid saddling Libyans with discredited machinations pushed by those responsible for the familiar nightmare we’re in. Been there, done that. #Libya

— صلاح البكوش (@SalahElbakkoush) September 13, 2020