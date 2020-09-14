البدري: وضعنا شروطا لمجلس النواب وإن لم تُنفذ فاستقالتنا نافذة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالسلام البدري، إن الحكومة وضعت شروطًا لمجلس النواب وإن لم تُنفذ فاستقالتها نافذة.

البدري أوضح ، في تصريح صحفية، أن الشروط تتضمن صرف ميزانيات للحكومة رسميًا، والالتزام بكافة تعليماتها واحترام قراراتها، مضيفاً أن رئيس المجلس عقيلة صالح، لم يعتمد أي قرار إلى حد الآن ولا يوجد رد بالخصوص.

ولا يزال القائمين على السلطة سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية يتمسكون بمناصبهم ولا يريدون المغادرة، رغم فشلهم في إدارة شؤون البلاد حتى أوصلوها إلى حافة الحاوية، الأمر الذي دفع الليبيين إلى الخروج في مظاهرات للتعبير عن غضبهم من إطالة أمد الفترة الانتقالية.

وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن رئيس الحكومة عبدالله الثني وحكومته تقدموا باستقالتهم لرئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية بالخصوص.

وانتشرت وقائع الفساد بالمنطقة الشرقية حيث، وجهت المحامية حنان البرعصي، في السادس من سبتمبر الجاري، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الأركان العامة لقوات الكرامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، عبد الرازق الناظوري، متسائلة عن حجم الاختلاسات ومصادر ثروته التي تضخمت وأصبحت بالمليارات دون سابق إنذار.

وطالب شباب بنغازي، على مدار خمسة أيام، بسقوط جميع الأجسام السياسية في ليبيا، لافتين إلى أنها عجزت عن خدمة المواطنين الليبيين، مُنددين بغياب المسؤولين ومؤسسات الدولة وتقاعسهم عن أداء دورهم، مطالبين أيضًا بعدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال عدد من الشباب الذين احتشدوا لإعلان غضبهم من سوء الأوضاع، في بيان مرئي، إنهم خرجوا تحقيقًا لطموح الشباب، وثأرًا للشهداء، ومن أجل المُطالبة بحقوقهم الطبيعية وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي سقط في سبيلها آلاف الشهداء، مؤكدين أنهم اعتادوا الخروج دومًا عندما يشعرون بالظلم.

وشهدت مدينة بنغازي، مظاهرات عارمة بجميع شوارعها، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، حيث تم قطع الطرق وإغلاق الشوارع بإشعال النيران، وضجت المنطقة الشرقية بالهتافات المنددة بحكومات الوفاق والليبية .