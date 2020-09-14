أكار: أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي قدم دعمًا شرعيًا لصد حفتر عن طرابلس

أكار: أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي قدم دعمًا شرعيًا لصد حفتر عن طرابلس أكار : أنقرة لها 500 عامًا من التاريخ مع ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، هو الرئيس الوحيد الذي قدم دعمًا شرعيًا لليبيا.

آكار قال في تصريحات له، نقلها موقع “haberturk” التركي، “نحن نتعامل في ليبيا مع الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة”، مضيفًا “رئيسنا أردوغان، هو الزعيم الوحيد الذي قدم دعمًا إيجابيًا لصد هجمات حفتر”.

واعتبر آكار أن أنقرة لها 500 عامًا من التاريخ مع ليبيا، وأن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية الآن يأتي بناء على دعوة، في إشارة إلى طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المساعدة من أنقرة في صد الهجوم على العاصمة الذي بدأ في الرابع من أبريل 2019م.

وزعم الوزير التركي، أن بلاده دائما مع الحوار والحل السياسي، داعيًا الجميع إلى التفكير في السلام، مُتابعًا “في الوقت الحالي تركيا مستقرة للغاية، ونحن نؤيد الحوار، ونريد حل مشكلة المتوسط بالوسائل السلمية، ونؤيد الحوار إذا تمت تلبية طلباتنا ومطالبنا”.

وواصل “آكار” هجومه على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، معتبرًا الأخير يعاني فقدان الدعم ويحاول التستر على أخطائه في غضبه”، حسب تعبيره.

وشهدت العلاقات بين تركيا وفرنسا العضوين في حلف شمال الأطلسي، توترا حول منطقة شرق المتوسط، وزادت حدة هذا التوتر بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها في العاشر من أغسطس الماضي، وذلك إلى جانب خلافهما بشأن ملفات النزاع في كل من ليبيا وسوريا.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.