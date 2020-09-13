يرافقها مرتزق سوري..مليشيات من مصراتة تعتدي على مواطن من درنة في طرابلس

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أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن مواطن من مدينة درنة تعرض الثلاثاء الماضي لإصابة خطيرة أثناء عملية سطو مسلح في طرابلس من قبل مليشيات من مدينة مصراتة يرافقهم مرتزق سوري.

وأضاف المصدر أن المواطن فوزان فتح الله الكريمي من مواليد 1979 ومن سكان حي الزهور في منطقة باب طبرق في مدينة درنة والمقيم في طرابلس منذ فترة تعرض لإصابة على مستوى الرأس بعيار ناري أثناء عملية السطو.

وأوضح المصدر أن المسلحين حاولوا سرقة سيارته بقوة السلاح وبعد مقاومة تعرض للإصابة على مستوى الرأس أدخل على إثرعا إلى غرفة العنايه في إحدى مشافي طرابلس.

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