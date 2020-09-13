وكيل وزارة صحة الوفاق يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال

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كشف وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم عن تعرضه لمحاولة اغتيال وصفه بـ”السياسي” بعد وقت قليل من خروجه من اجتماع طارئ مع رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال هيثم في تصريحات صحفية :”لم نرد على الاتهامات الموجهة إلينا وكان الرد بالمشروعات الفعلية وتركنا المجال للجهات الرقابية للقيام بعملها”.

وأبدي وكيل وزارة صحة الوفاق استعداده لتلقي ملاحظات الجهات الرقابية مؤكدًا أنه تعامل معها مسبقا بشكل تام وفي تجاوب كامل.

وواصل تصريحاته :”وجدنا صعوبة كبيرة في تنفيذ المرحلة النهائية لخطة مكافحة كورونا بسبب العراقيل ولكن استطعنا إنجاز كل المراحل المهمة، وخطر جائحة كورونا وصل إلى مستوى خطير ويهدد الرجال والنساء والشيوخ”.