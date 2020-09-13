مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (433) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم يوم أمس تسجيل عدد (433) حالة موجبة بينها عدد 292 حالة جديد، وعدد 141 حالة مخالطة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض انه استلم الجمعة عدد (2725) عينة بينها 1 – عدد (2292) عينة سالبة موزعة جميعها النحو التالي:

1- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (854) عينة

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (160) عينة

3 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (194) عينة

4 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة

5 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

6 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (71) عينة

7 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (16) عينة

8 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (31) عينات

9 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينة

10 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (13) عينة

11 – مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة

12 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة

واوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :