لأول مرة في الوطن العربي..سباحان يعبران 50 كلم سباحة من بنغازي لقمينس

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أخبار ليبيا24

نجح الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي في تنظيم تجربة عبور “بنغازي قمينس” سباحة في المياه المفتوحة لمسافة ( 50 ) كيلو متر.

وشهد العبور الذي أقيم الجمعة انطلاق السباحان حماد الفلاح وعز الدين قطاط من بنغازي الساعة الثالثة صباحا وصولا إلى قمينس الساعة الخامسة مساءا ويعتبر هذا الإنجاز هو الأول على مستوى الوطن العربي.

وسبق للاتحاد الفرعي للسباحة بنغازي وأن نظم العام الماضي عبور لمسافة 30 كلم للسباحان في منطقة خليج البمبا.

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