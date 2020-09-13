شحنة مساعدات للعاملين بمراكز العزل والعيادات بسبها

أخبار ليبيا24

أوصلت المبادرة الليبية الانتقالية شحنة مساعدات لمركز العزل الطبي بسبها صباح اليوم، ضمن حملتها لمساعدة عدة مؤسسات صحية تجابه الوباء في المدينة.

أوصلت المبادرة الليبية الانتقالية شحنة مساعدات لمركز العزل الطبي بسبها صباح اليوم، ضمن حملتها لمساعدة عدة مؤسسات صحية تجابه الوباء في المدينة.

وقال رئيس الفريق الطبي العامل في مركز العزل بسبها عبدالنبي الخير لأخبار ليبيا24، إن الشحنة ضمت ألات كهربائية ومواد غذائية وغيرها مما يحتاجها العاملين المقيمين في مراكز العزل الطبي، وهي ستساعد في تحسين ظروف إقامة العاملين في المركز لفترات طويلة، مبينا أن المساعدات شملت مركز العزل الطبي البركولي والعيادة التنفسية والعيادة المجمعة.

وقال رئيس الفريق الطبي العامل في مركز العزل بسبها عبدالنبي الخير لأخبار ليبيا24، إن الشحنة ضمت ألات كهربائية ومواد غذائية وغيرها مما يحتاجها العاملين المقيمين في مراكز العزل الطبي، وهي ستساعد في تحسين ظروف إقامة العاملين في المركز لفترات طويلة، مبينا أن المساعدات شملت مركز العزل الطبي البركولي والعيادة التنفسية والعيادة المجمعة.