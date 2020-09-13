شحنة مساعدات المبادرة الليبية الانتقالية للعاملين بالمراكز الصحية بسبها
مساعدات للاطقم الطبية المقيمة في مراكز العزل بسبها

شحنة مساعدات للعاملين بمراكز العزل والعيادات بسبها

شملت شحنة المساعدات مركز العزل الطبي والعيادة التنفسية ومجمع العيادات

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أخبار ليبيا24

  أوصلت المبادرة الليبية الانتقالية شحنة مساعدات لمركز العزل الطبي بسبها صباح اليوم، ضمن حملتها لمساعدة عدة مؤسسات صحية تجابه الوباء في المدينة.
  وقال رئيس الفريق الطبي العامل في مركز العزل بسبها عبدالنبي الخير لأخبار ليبيا24، إن الشحنة ضمت ألات كهربائية ومواد غذائية وغيرها مما يحتاجها العاملين المقيمين في مراكز العزل الطبي، وهي ستساعد في تحسين ظروف إقامة العاملين في المركز لفترات طويلة، مبينا أن المساعدات شملت مركز العزل الطبي البركولي والعيادة التنفسية والعيادة المجمعة.
  من جانبه أوضح الناطق باسم لجنة إدارة مكافحة جائحة كورونا بسبها صلاح إبراهيم لأخبار ليبيا24، إن مراكز العزل لاتزال بحاجة للمزيد من الدعم حتى تتمكن من مواصلة عملها وتقديم خدماتها للمرضى، مبينا أن شحنة المبادرة اللليبية الانتقالية تعتبر خطوة جيدة في الاهتمام بالمراكز الصحية التي تواجه الوباء في المدينة.
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