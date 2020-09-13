تصفية مواطن على يد مسلحين والعثور على جثة شاب في طرابلس

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كشف مصدر مطلع أن عناصر مليشياوية مسلحة في طرابلس العاصمة تابعة لما يعرف بمليشيا “فرسان جنزور” أقدمت على تصفية مواطن أمام منزل في جنزور.

وأوضح المصدر أن المواطن حسين نوري عاشور الغراري من مواليد يونيو 1981 ومن سكان جنزور قتل بعد شجار وقع مع مسلحين من مليشيا “فرسان جنزور” بجوار منزله بسبب تجاوزاتهم مما أدى إلى قتله مساء الأربعاء.

وفي ذات السياق، ذكر المصدر أنه تم العثور على جثة الشاب عاصم عبدالمجيد المرغني السويح من مواليد 1998 ومن سكان جنزور مقتولا بداخل مركبته الخاصة.

وأفاد المصدر ذاته أن السويح وجد في سيارته وقد أصيب بعيار ناري على مستوى الرأس في أحد أحياء مدينة طرابلس يوم الخميس الماضي.