الصحة العالمية تشتري أكثر من 12 ألف اختبار لفيروس كورونا لليبيا

أخبار ليبيا24

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إنها قامت بشراء 12100 اختبار لفيروس كورونا المستجد وتوزيعها على 19 مختبر وطني في مختلف أنحاء ليبيا، بهدف دعم جهود الترصد لجائحة كوفيد19.

وأفادت المنظمة، في تغريدة على تويتر، بأنه تم تأمين هذا المساعدات بفضل الدعم المقدم للمنظمة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ويأتي ذلك بينما شهدت ليبيا ارتفاعا تصاعديا في أعداد الإصابات بالفيروس بشكل يومي، حيث بلغ إجمالي الإصابات، حتى اليوم الأحد، 22,781 حالة، منها 10,236 حالة نشطة، 12,183 حالة تعافي، 362 حالة وفاة.