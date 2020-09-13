الحكومة الليبية تقدم استقالتها وعقيلة صالح يرفضها

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قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الأحد، إن الحكومة الليبية تقدمت باستقالتها لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وإنه سيتم عرض الاستقالة على المجلس للنظر فيها، بينما أفادت مصادر أن عقيلة صالح رفضها.

أتى ذلك فيما اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد في القبة، مع رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزراء المالية والاقتصاد والصحة إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، وعدد من المسؤولين، للنظر في أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاساتها على الحياة اليومية.

وقال بليحق، إن عقيلة استمع لشرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء، حيث أكد مهندسي ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء، أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة.

وأوضح بليحق، أن جرى الاتفاق على توفير ناقلتين من وقود الديزل كما سيتم توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة، كما أوصى رئيس مجلس النواب على ضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء عوضاً عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.

وأضاف بليحق، أن الاجتماع تناول الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة، حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد.

وأفاد أن الاجتماع، تناول أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.