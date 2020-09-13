استشارية طبرق: عدد إصابات فيروس كورونا بلغ 191 إصابة

أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس لجنة الرصد في استشتارية طبرق لمكافحة كورونا أحمد الفزاني في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن مدينة طبرق سجلت 191 إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفزاني أمس السبت أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل مسن يعاني من أمراض مزمنة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة في المدينة حتى الآن 35 حالة.

وأشار رئيس لجنة الرصد إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 95 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 61 حالة متواجدة في الحجر الصحي، موضحًا أن السعة السريرية داخل الحجر الصحي 80 سرير منها 20 سرير عناية..

وأفاد الفزاني أن استمرار المناسبات تعني لنا استمرار عدد الإصابات، ونتخوف من الشهر المقبل ومن فصل الشتاء لازدياد حالات الإصابة.