وصول سفينة من دولة دبي محملة بــ “175” حاوية مواد غذائية لميناء طبرق الجراري : هذه البضاعة تخص التجار وجلبت عن طريق الاعتمادات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري وصول السفينة التجارية “فكتوريا” قادمة من موانئ دبي واليونان على متنها 175 حاوية من المواد الغذائية لتجار من مدينة طبرق .

الجراري قال في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن من بين الحاويات التي وصلت 130 حاوية من التن والزيت وبقية الحاويات من المواد الغذائية المختلفة.

ولفت إلى أن هذه السفينة تخص التجار عن طريق الاعتمادات المصرفية وستكون الأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن الحاويات ستخضع للرش والتعقيم قبل التفريغ والفتح .

وشدد على ضرورة منع أي شخص من صعود السفينة أو النزول منها في خطوات احترازية متخذة لمكافحة فيروس كورونا .

ولفت إلى أن هنالك سفينة باشر ت في تفريغ حمولتها من مادة الأسمنت، والسفينة المصرية “سيرانو” في طريقها إلى ميناء طبرق قادمة من ميناء دمياط على متنها عدد 60 حاوية من المواد الغذائية ومواد التنظيف .