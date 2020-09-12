مجلس الأمن يختار البلغاري “نيكولاي ملادينوف” مبعوث أممي جديد لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن دبلوماسيين، أن مجلس الأمن الدولي اتفق، أمس الجمعة، على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و”منسق”.

وأضافت الوكالة الفرنسية في تقرير لها، أن المجلس سيصوت مطلع الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يجدد تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الخامس عشر من سبتمبر 2021م، ويحدد هيكل القيادة.

وجاء في نص مسودة القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن المجلس قرر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص للأمين العام، مع التركيز على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع.

وأضاف “سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولاً عن العمليات اليومية للبعثة ومديرًا لما يقرب من 200 موظف، موضحًا أن المجلس سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين مبعوثه الخاص من دون تأخير.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر إعلامية بتوافق الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي البلغاري “نيكولاي ملادينوف”، كرئيس للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

والبلغاري “نيكولاي ملادينوف”، سبق أن شغل منصب المبعوث الأممي بالعراق ومنصب المنسق العام لجهود السلام بالشرق الأوسط.

ويأتي نيكولاي ملادينوف، خلفًا للمبعوث الأممي السابق، غسان سلامة، حيث أعلن في الثاني من مارس الماضي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إعفائه من مهمته في ليبيا، آملاً تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما يأتي هذا الاختيار، بمثابة المفاجأة للجميع، حيث كان يتنافس على المنصب وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة، الذي رفضت واشنطن تعيين ترشيحه كمبعوث أممي لدى ليبيا، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.