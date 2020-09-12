قيادي بمليشيات مصراتة : السراج قد يكون “مُختل عقليًا” القيادي خليل الجالي الملقب بـ”الدورة” : زوجة السراج هي من تحكم ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه آمر المليشيا “033” مساندة، التابعة للأمن المركزي بداخلية حكومة الوفاق ، في مصراتة، خليل الجالي الملقب بـ”الدورة”، رسالة توبيخ إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اعتراضًا على التعيينات الأخيرة التي أقرها في الداخلية والمخابرات والإعلام.

الجالي قال في مقطع مرئي له اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه، أنه يريد ثلاثة أو أربعة أطباء يكشفون عن الحالة الصحية للسراج لعله يكون “مختل عقليًا” بسبب كبر السن، معللاً ذلك بالمستجدات والإجراءات التي قام بها فيما يخص التعيينات، حسب وصفه.

وأضاف “الله يرحم التريس الذي جعلك طوال تلك الفترة أنت والفرخ المعجزة، في إشارة إلى أحمد معيتيق نائب السراج، أنتم لم تكونوا تحلموا بمكانكم هذا”، مستطردًا أنه منذ قدومهم إلى السلطة وهناك مشاكل واصفًا إياهم بـ”وجوه النحس والفقر”.

حاربنا الروس مانقدروش انحاربو جماعة المناصب؟؟حسبي الله ونعم الوكيل..في كل من خان وسرق ودمر وزور كانوا وما زالوا ، اشباه رجال ولا رجال في وطن..لأنهم خونة وطن. Posted by ‎خليل الجالي الدبورة‎ on Thursday, September 10, 2020

واستكمل “الناس تعاني بسبب انقطاع الكهرباء، لفترات طويلة، وعدم وجود الماء ولا سيولة بالإضافة إلى كورونا والحرب والدمار، فإلى أين تريدون أن تصل البلاد التي لم تعد واقفة على حفتر ولا السراج ولا معيتيق ولا على النواب، فالشعب أصابه الملل من تلك الوجوه”.

واسترسل “الخاسر الوحيد في الحرب هم أسر الشهداء والجرحى والمبتورين، فمن من المسؤولين زار أسرة شهيد أو زوجته أو صغاره، حتى تكريم الشهداء كرموهم في مدرسة”.

واستفاض “هذا هو تكريمهم تكريم الشهداء الذين جعلوكم هنا في مكانكم، أولاد الجرحى الذين يعانوا، والأبطال الموجودين في ساحات القتال ساحات العز والشرف وليس عندهم دعم مادي ولا معنوي بأقل الإمكانيات يصدوا في هجوم”، مُشددًا على أن هؤلاء كانوا يدافعون عن بلادهم وليس عن السراج.

واستنكر مرة أخرى التعيينات التي أقرها السراج مثل تعيين محمود الورفلي في حقوق الإنسان، وبنت السلطان في الأوقاف مؤكدًا أن البلاد لاتقف عليه، وأن الشعب تعب منه ومن معيتيق، مُتهمًا السراج أن من يحركه هو زوجته، وأنها هي التي تحكم ليبيا، وفق قوله.

وطالب من السراج أن يترك السلطة، مُختتمًا “السراج لا يشعر بمعاناة الشعب مع الكهرباء والبنزين وكورونا، ولا معاناة الجرحى لأن ليس عنده من هو جريح من أبنائه”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج مؤخرًا عدة قرارات تعيينات كانت صادمة للكثيرين على رأسها قرارًا بتعيين المليشياوي عماد مصطفى عبد السلام الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات الوفاق، بالإضافة إلى تكليف معاون “غنيوة الككلي” لطفي الفيتوري بلقاسم الحراري، بمنصب نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما قرر تأسيس المؤسسة الليبية للإعلام، وتتبعها هيئة الصحافة، وكل القنوات والإذاعات المملوكة للدولة، وكلف رئيس الهيئة العامة للصحافة السابق ورئيس تجمع ليبيا الدولة محمد عمر بعيو، رئيسًا لها.