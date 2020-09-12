عضو بـ”الدولة الاستشاري”: اجتماع القاهرة تناول توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية

أخبار ليبيا 24- متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبدالله علي، إن العملية السياسية في ليبيا، لابد أن تكون بمشاركة مصر بقدر كبير لما يمكن أن تحققه بحكم ثقلها ودورها في الأزمة .

وذكر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اجتماع القاهرة تناول العديد من الملفات منها توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والتقدم خطوة للأمام خاصة في ظل توازي الاجتماعات في عدد من العواصم .

ولفت عضو الدولة الاستشاري، إلى أن طرفي الاجتماع بحثا آلية الوصول إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وأن حضور أعضاء من الغرب الليبي يؤكد على الدور المحوري للقاهرة.

وأوضح أن الكثير من أعضاء الدولة الاستشاري، يرغبون في دور أكبر للقاهرة في العملية السياسية، وأن دور مصر سيضيف إيجابية لما يحدث في المغرب وجنيف.

وفي ختام حديثه، أوضح أن الأطراف العسكرية ستخضع لما يتم التوافق عليه بين الأطراف المجتمعة على المستوى السياسي، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا بشأن توحيد المؤسسة العسكرية قبل 4 أبريل 2019م.

ووصل إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، وفد ليبيّ يضم عددا من أعضاء مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، لبحث حلول إنهاء الأزمة الليبية.

وضم الوفد “أبوبكر سعيد، أيمن سيف النصر، سعد بن شرادة، حسن شابه، بلقاسم قزيط، عبدالله جوان، عبدالله اللافي، فهيم بن رمضان، محمد الرعيض، التهامي الجطلاوي”.