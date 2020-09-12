شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تسلم خيمتان للجنة الحجر الصحي طبرق لجنة طبرق متخوفه من زيادة عدد الإصابات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي بتسليم لجنة الحجر الصحي في طبرق خيمتان لاستخدامها للمرضى داخل الحجر الصحي قادمة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

العليقي أوضح أن مساحة الخيمة الواحد 72 متر مربع، وقام باستلام الخيمتان رئيس اللجنة الاستشارية فرج الجالي، وسيتم تركيبها خلال الأيام القادمة.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الاستشارية فرج الجالي – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن السعة السريرية للحجر الصحي 80 سرير، ونتخوف من أي زيادة في الإصابات سوف نستعين بهذه الخيم التي سيتم بناءها داخل مقر الحجر الصحي الموجود غرب المدينة.

يشار إلى أن مقر الحجر الصحي في طبرق قد تبرع به أحد المواطنين لاستخدامه كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا .