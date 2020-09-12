الجعيدي :وصول 36 مليون لتر من وقود الديزل لميناء بنغازي الجعيدي : الكمية قد لاتكفي لمحطات الكهرباء التي تستهلك حوالي خمسة مليون ونصف لتر يومياً

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط فرج الجعيدي رسوا الناقلة “فالي دي كوردبا” على الرصيف النفطي بميناء بنغازي وعلى متنها 36 مليون لتر من وقود الديزل وقد بدأت في الضخ لميناء رأس المنقار .

الجعيدي أكد – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الضخ لمحطات الكهرباء في السرير والزويتينة والبريقة بدأت عند الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة .

وتابع نحاول توزيع هذه الكمية على كل القطاعات وهي محطات الكهرباء وقطاع الصحة ومحطات الوقود والمخابز، لافتًا إلى أنه سيتم التوزيع على المنطقة الشرقية من سرت غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الكفرة وسبها جنوباً.

وكشف عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط أن الكمية قد لاتكفي لمحطات الكهرباء التي تستهلك حوالي خمسة مليون ونصف لتر يومياً، مضيفًا “نحن نشعر بمعاناة المواطن في انقطاع الكهرباء ونقص الديزل في محطات الوقود” .

وأشار إلى أن قطاع الصحة قطاع مهم ويحتاج لوقود الديزل ونحن سنوزع هذه الكمية على كل القطاعات ، مؤكدًا عدم وجود نقص في وقود البنزين والغاز فهو متوفر.

وأوضح أن شركة البريقة تسعى لجلب المزيد من وقود الديزل الأيام القادمة لسد حاجة الكهرباء والصحة والمواطنين بهذه المادة المهمة.

يشار أن هنالك خط ناقل مابين ميناء بنغازي ورأس المنقار بطول 13 كلم ليتم نقل المنتجات النفطية من ميناء بنغازي إلى مستودع رأس المنقار .