صوان: المجتمعون في “مونترو” توصلوا لتوافقات متقدمة وحاسمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، بالبيان الصادر عن اجتماع الفعاليات الليبية الأساسية المُنعقد في مدينة “مونترو” السويسرية وبتسيير منظمة الحوار الإنساني ورعاية بعثة الأمم المتحدة وحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز خلال الأيام الماضية.

صوان أوضح ، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المجتمعون توصلوا فيه لتوافقات متقدمة وحاسمة حول أهم الإشكاليات المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية، وهي؛ مرحلة تمهيدية تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعد محدد، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وضبط آلية اختيارها وتحديد معايير الاختيار وضوابط الالتزام.

وأعرب عن ترحيبه أيضًا بنتائج لقاء المغرب بين ممثلي مجلسي النواب والدولة وما نتج عنه من توافقات حول آلية تسمية المناصب السيادية كخطوة أساسية وصولاً إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، قائلاً: “لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى المملكة المغربية لاستضافتها الكريمة لهذه المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، وسعيها الحثيث في استقرار ليبيا”.

وفي سياق متصل، أكد الأستاذ عمر بوشريدة عضو الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام وأحد المشاركين في ملتقى الحوار الليبي التشاوري بمدينة مونترو السويسرية، أنهم حذروا خلال الاجتماعات التشاورية من عملية تأخير الإانتخابات إلى ما بعد شهر ديسمبر 2020م، لافتين إلى أنهم لا يتحملون أي مسؤولية سياسية وأخلاقية عن اشتعال الحرب مرة أخرى نتيجة تأجيل الإانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية جديدة.

وأسفر البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية وانعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام السابع والثامن والتاسع من سبتمبر الجاري، بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قصد استئناف مسار الحوار السياسي، عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها قريبًا.

وتضمنت التوصيات، اعتبار “المرحلة التمهيدية للحل الشامل” مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.

وشملت أيضًا إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مُكوّن من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، مع أهمية أن تراعي الحكومة الجديدة وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.