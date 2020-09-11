جويلي : الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلي السلطة جويلي يشدد على ضرورة الإسراع بتحويل هذه التفاهمات إلي خطوات عملية لقطع الطريق أمام داعمي الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، أسامة جويلي، اليوم الجمعة، عن ارتياحه للنتائج التي وصفها بـ”الإيجابية” للحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أنها تبعث لدي الجميع أملاً بإمكانية تحقيق الاستقرار وحل كل المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب.

جويلي أكد ، على ضرورة الإسراع بتحويل هذه التفاهمات إلي خطوات عملية لقطع الطريق أمام داعمي الحرب بين الليبيين.

وتوجه جويلي بالشكر، للمملكة المغربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإلي مركز الحوار الإنساني علي جهودهم المخلصة التي جمعت الفرقاء علي طاولة واحدة لحل مشاكلهم سلميًا ونتطلع إلي استمرارهم في دعم الدولة المدنية وصولاً إلي الانتخابات سبيلاً وحيداً للوصول إلي السلطة.

واستضافت المملكة المغربية، منذ الأحد الماضي، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري” بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وأكد البيان الختامي للقاء المغرب، أن المتحاورين توصلوا إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا، كما اتفق الطرفان على استئناف اللقاء في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين، والتي تضمن تفعيل هذا الاتفاق.

وانعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام السابع والثامن والتاسع من سبتمبر الجاري، اجتماع تشاوري ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قصد استئناف مسار الحوار السياسي، وأسفر البيان الختامي للاجتماع عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها قريبًا.

وتضمنت التوصيات، اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل، مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.

وشملت أيضًا إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مُكوّن من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، مع أهمية أن تراعي الحكومة الجديدة وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.