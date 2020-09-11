امطير: الطرابلسي خطف زوجي والسراج يدعم الإرهاب فقط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء، آمنة امطير، عن رفضها لقرار تعيين المليشياوي عماد مصطفى عبد السلام الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق .

امطير أكدت، في تغريدة لها، أن الطرابلسي المكلف بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، هو من خطف زوجها الدكتور محمد الحريزي، موضحة أنه كان يعيث في الأرض فسادا.

واختتمت بقولها: “للأسف حكومة السراج أصبحت حكومة تدعم الإرهاب فقط لا غير”.

وأصدر السراج قرارًا بتعيين عماد مصطفى عبد السلام الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات الوفاق، بالإضافة إلى تكليف معاون “غنيوة الككلي” لطفي الفيتوري بلقاسم الحراري، بمنصب نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي.

ويعد الطرابلسي‏ من سكان مدينة الزنتان، وعمل لفترة آمرا لقوة العمليات الخاصة التي تتمركز في جنوب غرب طرابلس، ولها نقاط أمنية للتفتيش والمتابعة بطريق العزيزية.

وقاتل الطرابلسي في صفوف قوات الزنتان ضد قوات “فجر ليبيا” في طرابلس، وتولى قيادة كتيبة “الصواعق” التي دخلت في مواجهة ضد قوات من مدينة مصراتة وحلفائها الذين دحروهم وأجبروهم على العودة إلى مدينة الزنتان.

وشارك في نوفمبر 2017م في الهجوم على اللواء الرابع بورشفانة، معللاً ذلك بأنه تم بمعرفة “القيادة العامة للجيش”، ومتهمًا اللواء الرابع بإيواء مقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، وآخرين من إقليم دارفور السوداني.

ونال ثقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، فأصدر قرارا في يوليو الماضي بتكليفه‏ بمهام رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وخاض في 5 أبريل 2019م اشتباكات ضد قوات عملية الكرامة في منطقة العزيزية تضامنا مع زملائه من قادة ميلشيات طرابلس.