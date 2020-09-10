وفاة ضابط بكورونا بعد إصابته أثناء عمله في نقل موتي الوباء أصيب عدد من الضباط و ضباط الصف وأفراد بالفيروس أثناء تأدية عملهم بطبي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

نعت مُديرية أمن بنغـازي نقيب عبدالسلام القناشي التابع لقسم شُرطة النجدة الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء تأديته عمله لمواجهة هذه الجائحة.

وأعربت مُديرية أمن بنغـازي في منشور لها على صفحتها بفيسبوك عن بالغ فخرها واعتزازها بــ”القناشي”، ووصفته شهيد الواجب.

وأوصيب القناشي بفيروس كورونا خلال عمله في مكافحة وباء كورونا رفقة الأطقم الطبية في مستشفيات بنغازي وبالأخص مركز بنغازي الطبي ببرج الامل، حيث أن قسم النجدة مكلف بنقل جثامين المتوفين من فيروس الكورونا

و تعرض رئيس وحدة التحقيق بقسم شُرطة النجدة نقيب عبدالسلام جمعة القناشي للأصابة بـفيروس كورونا أثناء تأدية عمله مما أدت إلى وفاته .

وأصيب عدد ثلاث ضباط ومجموعة من ضباط صف وأفراد بالفيروس أثناء تأدية عملهم داخل مركز بنغازي الطبي و برج الامل وعلى الفور تم حجر عدد منهم في الحجر المنزلي وعدد آخر تم حجره في مركز العزل داخل برج الأمل .