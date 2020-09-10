مناقشة عودة النشاط الرياضي في زليتن

مناقشة عودة النشاط الرياضي في زليتن تنبيه الأندية الراغبة في عودة نشاطها بضرروة إبلاغ لجنة كورونا بالبلدية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقدت لجنة جائحة كورونا ببلدية زليتن بمقر البلدية اجتماعاً ضم عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بالمدينة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور عبدالسلام عصمان رئيس لجنة كورونا، ومعاون رئيس فرع الجهاز الحرس البلدي زليتن، وتم مناقشة إمكانية عودة النشاط الرياضي بالمدينة في ظل انتشار فيروس كورونا .

واختتم الاجتماع بالاتفاق على أن تراسل الأندية الراغبة في عودة نشاطها اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة كورونا بالبلدية بالخصوص وأخذ الموافقة بذلك .