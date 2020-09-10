مسؤول بمطار بنينا يستبعد إعادة استئناف الرحلات بالمطار حالياً

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استبعد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني، إعادة استئناف الرحلات بالمطار حاليا في ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة المتمثلة في معدات التعقيم وأجهزة التفتيش الحديثة وغيرها من النواقص.

وبحسب الفرجاني، فقد عقدت إدارة المطار أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة المدير العام ومساعده ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية مع مدير أمن منفذ المطار وغيرها من الأجهزة الأمنية، كما عقدت إدارة المطار اليوم الخميس اجتماعا مع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية ومكتب الرقابة الصحية ومكتب الطيران المدني.

وناقشت إدارة المطار في هذه الاجتماعات مدى استعدادات كل جهاز لفتح المطار أمام حركة الملاحة الجوية، إضافة إلى إمكانيات ونواقص لدى تلك الأجهزة والشركات، إضافة إلى توصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وقال الفرجاني في تصريحاته لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس، إن مطار بنينا لن يفتح في القريب العاجل إلا إذا توفرت الإمكانيات اللازمة المتمثلة في معدات التعقيم وأجهزة التفتيش الحديثة وغيرها من النواقص.

وأوضح الفرجاني، أن إدارة المطار أوصت عقب هذه الاجتماعات بضرورة توفير معدات التعقيم الذاتية وإمكانية التفعيل التأمين الطبي للعاملين داخل المطار، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة لتعقيم كافة مرافق المطار، ودفع المرتبات المتأخر لبعض الشركات العاملة في مطار بنينا.

وأكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي، أن المطار كان يعمل قبل جائحة كورونا بالحد الأدنى من المواصفات المنصوص عليها في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وأشار أسامة الفرجاني في سياق تصريحاته، إلى أن الأجهزة الأمنية بمطار بنينا تعاني من قلة الإمكانيات مثل معدات وأجهزة التفتيش والكشف عن المتفجرات الحديثة ونقص في الكوادر المدربة وذات كفاءة عالية.