سيالة: نسعى لإجراء انتخابات في مارس المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، إن المجلس الرئاسي لحكومته يسعى جاهدًا لمدنية الدولة والتقريب بين الفرقاء الليبيين، وأن رئيسه يجدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

وزعم في كلمة له خلال اجتماع الجامعة العربية ألقاها بالإنابة مندوب ليبيا لدى الجامعة صالح الشماخي، أن المجلس الرئاسي كان سباقا لكل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإطلاق النار والعمل على حل الأزمة الليبية سياسيا وتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار.

وأضاف أن مقدرات الشعب الليبي هي ملك لكل الليبيين ولا يمكن التفريط فيها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لخارجية الوفاق .

وطالب بالاستئناف الفوري لعملية تصدير النفط عبر كل الحقول تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس وإيداع عوائد التصدير في حساب خاص بالمؤسسة والعمل على وضع ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات برلين بما يضمن الحوكمة الرشيدة والشفافية، بحسب البيان.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، انتقد أمس الأربعاء، التدخلات التركية في ليبيا وعدد من دول المنطقة العربية، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وأعلن أبو الغيط في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية 154، برئاسة فلسطين، تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، عقدت أولى اجتماعاتها أمس وخرجت ببيان يُعبر عن موقف رافضٍ لكافة هذه التدخلات وداعٍ للتصدي لها.

وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته خلال الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية، إلى استمرار الأزمة في ليبيا” ذلك البلد العربي الشقيق الذي ترتبط مصر معه بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، وتنعكس مختلف التطورات فيه انعكاساً مباشراً على الأمن القومي المصري”.

وتطرق إلى التدخلات التركية في الشأن الليبي، قائلا” قد رأينا ورصدنا، كما رأى ورصد الجميع، التدخلات التركية المزعزعة لاستقرار ليبيا، والتي تنطوي على ممارسات من شأنها إطالة الصراع، ليس في ليبيا فقط، ولكن في المنطقة بأسرها”.

ولفت شكري إلى انخراط تركيا الموثق في نقل المرتزقة والعناصر الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا، مبينا أن ذلك في مسعى لاستنساخ أوضاع أنشأها التدخل التركي في سوريا على الساحة الليبية.